Wielerteams nog tot 14 maart vast in hotel Abu Dhabi

De wielerteams die nog in Abu Dhabi verblijven nadat tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten besmettingen met het nieuwe coronavirus waren vastgesteld moeten nog tot 14 maart in quarantaine blijven. Het gaat om renners en begeleiders van de ploegen Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom. Hoewel de meeste ploegen, waaronder Jumbo-Visma, Abu Dhabi inmiddels mochten verlaten zitten de drie teams voorlopig nog vast in het Crowne Plaza-hotel op Yas Island.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd vorige week afgebroken, nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het coronavirus was vastgesteld. Alle deelnemers aan de etappekoers moesten gecontroleerd worden en zaten enkele dagen in quarantaine op hun hotelkamers. De meeste van hen kregen inmiddels toestemming het land te verlaten. Een manager van Cofidis heeft inmiddels gedreigd met een hongerstaking. Ramon Sinkeldam, de Nederlander in dienst van Groupama-FDJ, vroeg op Twitter om een Playstation. “We hebben tijd genoeg om op een hoog niveau FIFA20 te spelen”, aldus de voormalig Nederlands kampioen.