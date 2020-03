Wielrenster Van Vleuten begrijpt ploegbesluit om niet te starten

Wielrenster Annemiek van Vleuten begrijpt de beslissing van haar ploeg Mitchelton-Scott om vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in elk geval tot 22 maart nergens te starten. “Moeilijke beslissing maar bedankt dat jullie het grootste belang aan ieders gezondheid hechten”, twittert de wereldkampioene.

“Geen Strade Bianche voor ons team en daarna voorlopig ook niks”, vervolgt Van Vleuten. “Ik ben natuurlijk wel verdrietig want ik had me enorm verheugd op deze race.”

Van Vleuten won het afgelopen weekeinde nog de Omloop Het Nieuwsblad.