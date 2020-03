Zeven Formule 1-teams verzetten zich tegen FIA en Ferrari

Zeven Formule 1-teams hebben in een gezamenlijke verklaring hun verbazing uitgesproken over de bevindingen van autosportbond FIA in het onderzoek naar Ferrari. De Italiaanse renstal zou een oneerlijk voordeel hebben gehad met een motor en een geheime schikking hebben getroffen.

“We zijn verbaasd en geschokt door het statement van de FIA aangaande het onderzoek naar de Ferrari-motor”, schrijven de renstallen. “Na maanden van onderzoek, dat werd gestart na vragen van andere teams, zijn we fel tegen het feit dat de FIA een geheime schikking heeft getroffen met Ferrari. Daarom willen we volledige openheid van zaken, zodat iedereen binnen onze sport eerlijk wordt behandeld.”

De verklaring werd ondertekend door McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Renault, Racing Point UK, Scuderia AlphaTauri en Williams.