Basketballer Curry na blessureleed klaar voor rentree in NBA

De Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry staat na maanden blessureleed voor zijn rentree. De 31-jarige superster van Golden State Warriors is klaar om donderdagavond tegen NBA-kampioen Toronto Raptors zijn eerste minuten te maken sinds 30 oktober. Curry brak toen zijn linkerhand in het duel met Phoenix Suns.

“Ik ben terug. Eindelijk!”, aldus de Amerikaan in een bericht op Twitter. Met Curry als regisseur domineerde Golden State Warriors de afgelopen jaren in de NBA. De ploeg bereikte vijf keer op rij de finale en werd drie keer kampioen, in 2015, 2017 en 2018. Vorig jaar verloren de Warriors in de finale van de Raptors. Curry werd twee keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Zonder Curry en de eveneens geblesseerde topspeler Klay Thompson beleeft Golden State Warriors een rampjaar. Met slechts 14 overwinningen tegenover 48 nederlagen zijn de Warriors de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.