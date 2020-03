Butter en Ummels favoriet op NK halve marathon

De atleten Michel Butter en Bo Ummels staan op zondag 22 maart aan de start van het NK halve marathon, dat wordt gelopen tijdens de Alfa Laval Stevensloop in Nijmegen. Beiden zijn in voorbereiding op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bij de marathon van Rotterdam willen zij op 5 april voldoen aan de limiet voor Tokio 2020.

Ummels debuteerde in oktober bij de marathon van Amsterdam in 2.32.34 en met de Nederlandse marathontitel. In Rotterdam doet zij een poging om aan de vereiste 2.28 te voldoen. Op de halve marathon heeft de Maastrichtse een persoonlijk record van 1.12.38. Butter moet in Rotterdam onder de 2.11.30 lopen. In 2017 won de Castricummer de Nederlandse titel op de halve marathon, ook toen in Nijmegen. Zijn persoonlijk record is 1.02.25.

Butter heeft in Frank Futselaar en Björn Koreman voorname concurrenten. Beide atleten lieten recent in Barcelona zien goed in vorm te zijn. Futselaar plaatste zich met 1.03.11 voor het EK halve marathon in Parijs. Koreman liep in Barcelona een persoonlijk record van 1.03.55. Futselaar werd al twee keer eerder Nederlands kampioen; in 2019 bij het NK cross en in 2017 op de 10.000 meter. Koreman gaat op jacht naar zijn eerste Nederlandse titel. Bij de vrouwen lijkt Ruth van der Meijden de belangrijkste uitdaagster van Ummels. Ze is de nationale kampioene van 2017.