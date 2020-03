Grote Prijs van Thailand in WK motorrace verzet naar oktober

De Grote Prijs van Thailand in het WK motorracen is verzet naar 4 oktober. Daarmee komen de races in MotoGP, Moto2 en Moto3 pas laat in het seizoen aan bod op het circuit van Buriram.

De Thaise grand prix stond gepland voor 28 maart als tweede halte in het kampioenschap, maar de regering van het land in het zuidoosten van Azië gelastte het evenement af vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het WK motorracen begint zondag in Qatar. De coureurs van de koningsklasse MotoGP zullen daar vanwege het virus ook niet in actie komen. Alleen de Moto2 en Moto3 gaan door. De coureurs uit die klassen waren de afgelopen weken al in Qatar voor testraces.

Omdat de GP van Thailand nu op 4 oktober is gezet, schuift de GP van Aragón een week naar voren naar 27 september. De TT van Assen blijft gewoon staan op 28 juni.