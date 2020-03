Sterke start golfer Luiten in Qatar

Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan de Qatar Masters in Doha. De 34-jarige Rotterdammer legde de eerste ronde af in 65 slagen, zes onder het baangemiddelde. Luiten sloeg zeven birdies en hij moest daar één bogey tegenover zetten.

De Nederlandse prof staat voorlopig op de tweede plaats in het klassement, achter de Deen Nicolai Højgaard die begon met een ronde van 64 slagen (negen birdies, twee bogeys). Lars van Meijel en Darius van Driel doen ook mee aan het toernooi dat onderdeel is van de Europese Tour. Zij zijn net als veel andere golfers nog bezig aan hun eerste omloop.

Luiten deed afgelopen week in Oman lang mee om de winst, maar vergooide zijn kansen op de slotdag. Hij eindigde op de gedeelde tiende plaats.