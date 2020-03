Tennisser Murray mikt op rentree in Miami

Tennisser Andy Murray wil later deze maand op de Miami Open zijn rentree maken na een heupblessure. De Brit miste de Australian Open nadat hij in de Davis Cup Finals in de wedstrijd tegen Nederland in november last had gekregen van botkneuzingen, een gevolg van een eerder uitgevoerde heupoperatie. Dit jaar moest hij ook afzeggen voor de toernooien van Montpellier en Rotterdam. Bij dat laatste toernooi lag een wildcard klaar voor de voormalig nummer 1 van de wereld.

“Ik ben aan het trainen om op tijd klaar te zijn voor Miami”, liet Murray (32) weten aan Amazon Prime Video. “Ik heb de afgelopen maanden gewerkt aan kracht. Alle spieren rond de heup zijn in orde. Ik heb alleen nog niet veel op de baan gestaan. Sinds die Davis Cup heb ik twee keer 40 minuten getennist. Ik heb dus wat tijd nodig om me weer thuis te voelen op de baan. Dat is nu het plan, tenzij ik een terugslag krijg.”

Murray was eerder lang uit de roulatie vanwege chronische heupproblemen en vreesde zelfs zijn loopbaan te moeten beƫindigen. Na een tweede operatie, waarbij hij een kunstheup kreeg aangemeten, keerde hij in het najaar terug op de baan en won hij het toernooi van Antwerpen. Daarna volgden toch weer klachten. De Miami Open begint op 23 maart.