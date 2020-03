Tennissers Haase en Griekspoor in actie in Daviscup

Robin Haase en Tallon Griekspoor komen namens de Nederlandse tennisploeg in actie op de eerste dag van de ontmoeting met Kazachstan in de Daviscup. Kopman Haase opent vrijdag de tweestrijd in Nur-Sultan om deelname aan de finaleweek in Madrid tegen Michail Koekoesjkin. Captain Paul Haarhuis wees Griekspoor aan als tweede enkelspeler, hij neemt het op tegen Alexander Boeblik.

Voor de tweede dag staan Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof opgesteld voor het dubbelspel. Haase treft zaterdag Boeblik, Griekspoor speelt tegen Koekoesjkin. De captains kunnen hun opstelling nog wijzigen. Het land dat drie partijen wint, plaatst zich voor de finaleweek van het landentoernooi.

Boeblik en Koekoesjkin zijn respectievelijk de nummer 51 en 91 van de wereld. Ze staan aanzienlijk hoger dan Haase (169e) en Griekspoor (196e).

De tennissers namen het in november ook al op tegen Kazachstan, toen in de eerste groepswedstrijd op de Daviscup Finals. In Madrid kreeg Botic van de Zandschulp, de huidige nummer 177 van de wereld, de voorkeur boven Griekspoor. De debutant was echter kansloos tegen Koekoesjkin. Haase trok de stand gelijk door Boeblik te verslaan, maar het beslissende dubbelspel ging naar de Kazakken.