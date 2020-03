Van Gerwen verliest opnieuw in Premier League Darts

Titelverdediger Michael van Gerwen heeft zijn tweede nederlaag in de Premier League Darts geïncasseerd. De titelhouder was tijdens de vijfde speelavond in Exeter niet opgewassen tegen de Engelsman Michael Smith. De Brit zegevierde met 7-4, na een voorsprong van 6-1. De Brabander gooide nog wel een beter gemiddelde: 99,43 tegen 95,42 punten met drie pijlen.

Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, verloor vorige maand van de Brit Nathan Aspinall (5-7). Met zes punten uit vijf duels bezet ‘Mighty Mike’ de derde plek, achter de Brit Glen Durrant en Smith, die beiden zeven punten hebben

De zesde speelronde is volgende week donderdag in Liverpool.