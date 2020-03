Wielerploeg Emirates haakt ook af wegens coronavirus

Wielerploeg Team Emirates is de volgende die zich vanwege het nieuwe coronavirus heeft afgemeld voor de komende wielerkoersen. De ploeg waarvoor onder anderen het Sloveens toptalent Tadej Pogacar en de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria uitkomen, heeft Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo uit het programma geschrapt.

“Gezien de wereldwijde noodsituatie en de recente situatie in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten waar de daar aanwezige renners en begeleiders in quarantaine verbleven, hebben we besloten onze sportieve activiteiten op te schorten”, meldt de ploeg, die in ieder geval tot 21 maart geen wedstrijden rijdt. Pas daarna volgt een besluit over een eventuele afmelding voor andere koersen.

Team Emirates is niet de enige ploeg die voorlopig niet meer in actie komt. Onder andere Astana, Ineos en Mitchelton-Scott blijven de komende weken uit koers. De Franse ploeg AG2R mijdt voorlopig alleen wedstrijden in Italiƫ. Daar werd donderdag de Strade Bianche, die zaterdag zou worden verreden, afgelast. Het Nederlandse Jumbo-Visma meldde zich woensdag al af voor die koers.