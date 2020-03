Wielerteam Alpecin wacht af in Italië, Van der Poel in Spanje

Terwijl een deel van wielerploeg Alpecin-Fenix zich in Italië bevindt om mogelijk deel te nemen aan de Strade Bianche, is Mathieu van der Poel donderdag naar Spanje gereisd voor een trainingsstage. Duidelijk was al dat de Nederlander niet zou starten in Italië nadat hij zich eerder ziek had afgemeld voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Alpecin-Fenix mag dankzij een wildcard deelnemen aan de koers die deels over onverharde wegen gaat. Vanwege het nieuwe coronavirus is de kans echter groot dat de Strade Bianche wordt afgelast. “De renners en staf die al in Italië zijn, blijven er nog tot een definitieve beslissing valt”, liet een woordvoerder van de ploeg weten. “Als de koers niet doorgaat, dan gaan zij ook naar Spanje. Dat was sowieso het plan was omdat we geen Tirreno-Adriatico rijden.”

Van der Poel trainde woensdag voor het eerst weer en gaat zich nu verder voorbereiden in het Spaanse Benicassim. Zijn eerstvolgende koers is in principe Milaan-Sanremo, tenzij die wedstrijd vanwege het coronavirus wordt afgelast.