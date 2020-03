Basketballers Warriors verliezen weer, maar hebben Curry terug

De Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry heeft na ruim vier maanden afwezigheid zijn rentree gemaakt in de NBA. De 31-jarige vedette van Golden State Warriors maakte in de thuiswedstrijd tegen Toronto Raptors 23 punten. Curry kon niet voorkomen dat zijn ploeg, net als vorig jaar in de NBA-finale, verloor van de Raptors: 113-121.

De Amerikaan brak eind oktober, aan het begin van het seizoen, zijn linkerhand. Zonder Curry en de eveneens geblesseerde topspeler Klay Thompson wist Golden State Warriors amper te winnen. Met slechts veertien overwinningen tegenover nu 48 nederlagen is de NBA-finalist van de afgelopen vijf jaar de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.

De rentree van Curry heeft de hoop op betere tijden teruggebracht bij het basketbalteam uit Californië. De Warriors namen tegen de Raptors in het derde kwart zelfs even de leiding, maar in het laatste kwart sloeg de regerend kampioen toe. Curry, die in de zomer met ‘Team USA’ naar Tokio wil voor de Olympische Spelen, gooide drie van zijn twaalf pogingen voor een driepunter raak. Hij pakte ook zeven rebounds en leverde zeven assists.