Geen Japanse kinderen bij ceremonies olympische vlam

Vanwege het nieuwe coronavirus zijn Japanse schoolkinderen niet welkom bij de ceremonies die binnenkort worden gehouden nadat de olympische vlam is ontstoken. Het was de bedoeling dat 140 kinderen op 19 maart in Griekenland een rol zouden spelen bij de overhandiging van de vlam aan Japan. Een dag later zouden ongeveer 200 kinderen aanwezig zijn bij de aankomst van de vlam in het land dat komende zomer de Olympische Spelen organiseert.

“De kinderen hebben hard geoefend voor de ceremonies, dus het spijt ons dat ze er niet bij kunnen zijn”, zegt Yoshiro Mori, hoofd van het organisatiecomit√©. “We proberen het tijdens de Spelen goed te maken.”

De vlam wordt volgende week donderdag op traditionele wijze ontstoken in het oude Olympia. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn tal van bijeenkomsten rond de ceremonie geschrapt. Ook worden aanzienlijk minder mensen toegelaten bij de ontsteking.

Mori herhaalde de boodschap dat de organisatie momenteel niet denkt aan mogelijke afgelasting of uitstel van de Spelen. Op de vraag of er een deadline is wanneer duidelijk moet zijn of de Spelen doorgaan, antwoordde hij: “ik ben God niet, dus dat weet ik niet”.