Golfer Luiten loopt ook sterke tweede ronde in Doha

Golfer Joost Luiten heeft ook een sterke tweede ronde gelopen op de Qatar Masters in Doha. De 34-jarige Luiten noteerde een score van 68 slagen, drie onder het baangemiddelde. De Rotterdammer was het toernooi in Qatar begonnen met een ronde van 65, waardoor hij tweede stond in het klassement.

Op de tweede dag sloeg Luiten geen enkele bogey en drie birdies. Op drie holes had de beste golfer van Nederland maar twee slagen nodig.

Nog niet alle golfers zijn klaar met hun ronde. Luiten gaat sowieso niet als koploper het weekend in, want de Engelsman Andy Sullivan staat na twee rondes op 132 slagen. Luiten staat op 133.