Milaan-Sanremo en Tirreno uitgesteld om coronavirus

De eerste grote wielerklassieker van dit jaar, Milaan-Sanremo, gaat niet door. Organisator RCS heeft besloten de klassieker die voor zaterdag 21 maart op het programma stond uit te stellen vanwege het coronavirus. Ook de etappekoers Tirreno-Adriatico gaat komende week niet door. De Tirreno, onderdeel van de UCI WorldTour, zou woensdag beginnen.

RCS besloot donderdag al om Strade Bianche te schrappen. Die Italiaanse eendagskoers stond voor komende zaterdag op het programma. RCS heeft de internationale wielrenunie UCI gevraagd om nieuwe data te vinden voor alle afgelaste wedstrijden.

Artsen van veertien wielerploegen, waaronder het Nederlandse team Jumbo-Visma, hadden eerder deze week al opgeroepen om de komende Italiaanse wielerkoersen af te gelasten. Omdat een beslissing van de organisatie lang uitbleef, besloten heel wat teams zelf al om de komende weken niet te koersen. Zo had Jumbo-Visma de drie grote Italiaanse wedstrijden al van het programma gehaald. De Nederlandse ploeg staat zondag wel aan de start van Parijs-Nice.

De Italiaanse regering besloot woensdag dat als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus sportwedstrijden in het land tot en met 3 april achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Dat houdt in dat fans tot die datum niet aanwezig mogen zijn bij voetbalwedstrijden in de Serie A.

RCS hield lang vol dat de wielerkoersen ‘gewoon’ zouden doorgaan, maar is nu toch overgegaan tot uitstel. Onduidelijk is of het lukt om prestigieuze wedstrijden als Milaan-Sanremo en de Tirreno opnieuw in te plannen in dit seizoen. Vorige week werd de Ronde van de Emiraten voortijdig afgebroken nadat bij enkele Italiaanse leden van een wielerteam besmetting met het coronavirus was vastgesteld.