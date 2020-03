Ook wielerploeg Movistar ruim twee weken niet in actie

Wielerploeg Movistar heeft besloten ruim twee weken, tot en met 22 maart, niet in actie te komen in wedstrijdverband vanwege het coronavirus. De Spaanse ploeg, waar Alejandro Valverde rijdt, mist daardoor onder meer Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Ook heeft Movistar zich afgemeld voor de vrouwenwedstrijd van de Ronde van Drenthe, die half maart wordt verreden.

Eerder besloten onder meer de wielerploegen Mitchelton-Scott en Astana voorlopig geen wedstrijden te rijden. Mitchelton-Scott, de ploeg van Simon en Adam Yates, keert ook pas na 22 maart weer terug in het peloton.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma had zich afgemeld voor Strade Bianche en GP Industria, maar beide Italiaanse koersen werden afgelast. Later meldde Jumbo-Visma ook niet aan de start te verschijnen in Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.