Schaker slaat Kandidatentoernooi over om coronavirus

Schaker Teimour Radjabov uit Azerbeidzjan heeft zich afgemeld voor het Kandidatentoernooi in de Russische stad Jekaterinenburg. Radjabov gaf volgens de organisatie “persoonlijke redenen” op voor zijn afmelding, maar naar verluidt is het omdat hij bang is besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Aan het Kandidatentoernooi doen ook twee Chinese schakers mee, waarvan er één (Ding Liren) momenteel uit voorzorg in quarantaine zit.

De Fransman Maxime Vachier-Lagrave neemt de plek van Radjabov over. De Nederlander Anish Giri behoort tot de acht schakers die van 15 maart tot en met 5 april gaan uitmaken wie aan het einde van dit jaar wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen in een tweekamp om de titel.