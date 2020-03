Tennisser Griekspoor kan Boeblik niet verrassen in Daviscup

Het is tennisser Tallon Griekspoor niet gelukt voor een verrassing te zorgen in de Daviscup-ontmoeting met Kazachstan. Griekspoor verloor in Nur-Sultan met 7-6 (4) 7-6 (4) van de Kazachse kopman Alexander Boeblik. De Noord-Hollander liet bij een 6-5-voorsprong in de tweede set een setpoint onbenut.

Door de nederlaag van Griekspoor is de stand nu 1-1. Eerder op de dag wist Robin Haase in drie sets te winnen van Michail Koekoesjkin. Zaterdag gaat de ontmoeting verder met het dubbelspel. Daarvoor heeft captain Paul Haarhuis Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer aangewezen, maar die opstelling mag nog worden aangepast. De inzet van het duel met Kazachstan is deelname aan de Daviscup Finals, van 23 tot en met 29 november in Madrid.

Griekspoor had op het setpunt een uitgelezen kans een derde set af te dwingen, maar in plaats van een goede passing te slaan, bood hij Boeblik de mogelijkheid het punt met een volley naar zich toe te trekken. Het draaide net als in de eerste set uit op een tiebreak en daarin was de sterk serverende Boeblik, de mondiale nummer 51, duidelijk sterker. Beide spelers leverden twee servicegames in.

De 23-jarige Griekspoor, de nummer 196 van de wereld, wacht nog altijd op zijn eerste zege in het landentoernooi. Vorig jaar verloor hij van de Tsjech Jiri Vesely en op de finaleweek in Madrid van de Brit Andy Murray.