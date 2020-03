Wereldbekerfinale skiën in Italië afgelast

De wereldbekerfinale skiën die binnenkort in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo zou worden gehouden, gaat niet door. De nationale bond van het land heeft laten weten dat de beslissing in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus is genomen.

De wedstrijd in Cortina d’Ampezzo zou de afsluiting van het seizoen zijn. Nu is de laatste wedstrijd in het alpine seizoen die van Kranjska Gora, die op 14 en 15 maart wordt gehouden. Hierdoor zijn er inmiddels ook meteen meerdere beslissingen gevallen; de Zwitserse Corinne Suter wint de wereldbeker op de afdaling en de Super G, landgenoot Beat Feuz kan deze in de afdaling niet meer ontgaan.

De Italiaanse sportwereld ligt in brede zin grotendeels stil. Eerder in de week liet de regering weten dat bij grote evenementen tot 3 april geen toeschouwers mogen worden toegelaten.