Belgen niet naar finale Daviscup, Duitsland wel naar Madrid

De Belgische tennissers zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleweek van de Daviscup. De Belgen verloren in Debrecen met 3-2 van Hongarije. De beslissing viel in de vijfde partij, waarin Marton Fucsovics Ruben Bemelmans in drie sets versloeg: 6-7 (7) 6-4 6-2.

De Belgen traden aan zonder David Goffin, omdat de nummer 10 van de wereld zich optimaal wilde voorbereiden op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

Duitsland plaatste zich ten koste van Wit-Rusland voor de Daviscup Finals, van 23 tot en met 29 november in Madrid. Jan-Lennard Struff haalde tegen Egor Gerasimov het derde en beslissende punt binnen: 6-3 6-2.

Ook onder meer Oostenrijk, zonder Dominic Thiem, en Kroatiƫ, met Marin Cilic, verzekerden zich van een plek op het eindtoernooi. Cilic had slechts 56 minuten nodig om de Indiƫr Sumit Nagal met 6-0 6-1 kansloos te laten.