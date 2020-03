Eerste seizoenszege schaatsster Herzog op 500 m in Thialf

Vanessa Herzog heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De Oostenrijkse schaatsster zegevierde in een tijd van 37,31 seconden. Voor de bekerhoudster was het haar eerste wereldbekerzege in dit seizoen.

Herzog, vorig seizoen ook wereldkampioene op de 500 meter, was net iets sneller dan de Russin Olga Fatkoelina (37,34). De Japanse Nao Kodaira eindigde als derde met een tijd van 37,39. De olympisch kampioene heeft de wereldbeker voor het grijpen, met een voorsprong van 32 punten op Fatkoelina, de nummer 2 in het klassement.

De tweede en laatste 500 meter van het seizoen is zondag. Voor de eerste tien in de eindstand liggen premies klaar, met 15.000 dollar (ruim 13.000 euro) voor de winnares.

Sanneke de Neeling, de enige deelneemster namens Oranje op dit onderdeel, reed zaterdag de twaalfde tijd (38,79). Andere Nederlandse sprintsters zoals Jutta Leerdam, Michelle de Jong en Letitia de Jong hadden zich op de 500 meter niet voor de wereldbekerfinale geplaatst. Alleen de eerste twaalf van het klassement mogen aan het afsluitende toernooi meedoen, met eventuele invallers op volgorde bij afmeldingen.