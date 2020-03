Eerste wereldbekerzege voor Leerdam op 1000 meter

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen goud gewonnen op de 1000 meter. De 21-jarige sprintster van Team Reggeborgh zegevierde met een tijd van 1.13,69. Het is haar eerste medaille ooit in het wereldbekercircuit.

De Amerikaanse Brittany Bowe kon in de laatste rit niet onder de leidende tijd van de Westlandse duiken en eindigde in 1.13,98 als tweede. De Japanse Miho Takagi pakte brons met 1.13,99.

Leerdam veroverde eerder dit seizoen achtereenvolgens de Nederlandse titel, de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. Bij de WK sprint vorig weekeinde in Hamar, gewonnen door Takagi, eindigde ze als vijfde.