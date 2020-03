Golfer Luiten duikelt in Qatar Masters

Golfer Joost Luiten is in de derde ronde van de Qatar Masters afgehaakt bij de kanshebbers op de zege. Hij duikelde in de tussenstand door een ronde van 75 slagen, vier boven par. Op zijn scorekaart stonden liefst vijf bogeys.

De Bleiswijker zakte weg naar de gedeelde 28e plaats met een totaalscore van -5. Hij heeft al negen slagen achterstand op de Spanjaard Jorge Campillo, die zich met een scherpe ronde van 67 slagen wel bovenaan handhaafde met -14 en zondag als leider de vierde en laatste ronde in gaat.

Lars van Meijel klom zelfs over Luiten heen. De nieuwkomer op de Europese Tour noteerde 71 slagen (par) in ronde drie en vond zich terug op de gedeelde 21e plaats met een totaalscore van -6.