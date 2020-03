IJzersterke Rus naar halve finale tennistoernooi Monterrey

Tennisster Arantxa Rus blijft verrassen in Mexico. Ze heeft de laatste vier van het WTA-toernooi in Monterrey bereikt. De 29-jarige Zuid-Hollandse versloeg de als zesde geplaatste Zweedse Rebecca Peterson, de nummer 45 van de wereld, afgetekend met 6-1 6-1.

Rus speelde ijzersterk in de eerste set en haalde bijna iedere bal, terwijl haar tegenstandster bij tijd en wijle slordig speelde. In de tweede set bleef de Zweedse de fouten maken, maar bleef de topfitte Rus secuur spelen en sloeg ze als het nodig was prachtige winners. In minder dan een uur was de partij beslist.

De tegenstandster van de Nederlandse nummer 76 van de wereld in het WTA-toernooi is de nummer 1 van de plaatsingslijst Elina Svitolina, de nummer 7 van de wereld. De Oekraïense versloeg in de kwartfinale de Canadese Leylah Fernandez in twee sets: 6-4 7-5.

De andere halve finale gaat tussen de de Tsjechische Marie Bouzkova en de Britse Johanna Konta.