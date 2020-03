Leverkusen wint ruim van Frankfurt, Leipzig gelijk

Trainer Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen een belangrijke zege geboekt in de strijd om de Champions League-plekken in Duitsland. Leverkusen won met 4-0 van Eintracht Frankfurt en klom naar de vierde plaats in de Bundesliga.

RB Leipzig verzuimde in punten op gelijke hoogte te komen met koploper Bayern München. De nummer 2 in Duitsland bleef bij VfL Wolfsburg steken op 0-0. Leipzig heeft 50 punten, twee minder dan Bayern dat zondag speelt tegen FC Augsburg.

Leverkusen kwam al snel op voorsprong. Kai Havertz scoorde in de vierde minuut. Karim Bellarabi maakte er op aangeven van Paulino tien minuten later 2-0 van. Paulino was na de rust zelf verantwoordelijk voor de 3-0 en 4-0, nu uit voorzetten van Bellarabi en Havertz. Verdediger Sven Bender viel bij Leverkusen geblesseerd uit. Daley Sinkgraven bleef op de bank.

Werder Bremen begon de uitwedstrijd bij Hertha BSC uitstekend. Josh Sargent en Davy Klaassen brachten de bezoekers al na zes minuten op 0-2. De Berlijners knokten zich in de tweede helft terug. Niklas Stark en Matheus Cunha brachten Hertha terug tot 2-2. Karim Rekik en Javairô Dilrosun kwamen niet in actie bij Hertha. Bremen staat zeventiende en heeft drie punten minder dan Düsseldorf, dat zestiende staat. Hertha heeft tien punten meer dan Werder.