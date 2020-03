Motorcoureur Bendsneyder start GP Qatar op vijfde plaats

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft de vijfde tijd neergezet in de kwalificatie van de Grote Prijs van Qatar. De 21-jarige Rotterdammer van NTS RW Racing noteerde op het circuit in Losail een ronde van 1.58,410 en was daarmee 0,274 langzamer dan de Amerikaan Joe Roberts.

Bendsneyder moest in de kwalificatie ook nog de Italianen Luca Marini en Enea Bastianini en de Spanjaard Jorge Navarro voor zich dulden.

Het eerste raceweekend in het WK wegrace wordt zonder MotoGP afgewerkt. De organisatie heeft de race in de koningsklasse geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus in Italiƫ. Reizigers uit dat land zijn op dit moment niet welkom in Qatar en gaan bij aankomst meteen in quarantaine. De coureurs van de Moto2 en Moto3 waren al sinds eind februari in Qatar voor testraces.