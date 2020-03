Nederlands tennisteam verliest en mist finale Daviscup

Tennisser Robin Haase heeft het Nederlands Daviscupteam niet kunnen redden in de ontmoeting met Kazachtstan. Zijn nederlaag in het enkelspel tegen Alexandr Boeblik betekende dat het team van captain Paul Haarhuis met 3-1 verloor en zich niet plaatste voor de finaleweek van de Daviscup in november in Madrid. Haase verloor van Boeblik in twee sets: 6-7 (4) 1-6.

De kopman van Oranje was in Nur-Sultan de confrontatie met Kazachstan vrijdag nog veelbelovend begonnen met een zege in het enkelspel op Michail Koekoesjkin: 6-4 6-7 (2) 6-3. Tallon Griekspoor ging daarna in het tweede enkelspel onderuit tegen de Kazachse kopman Boeblik: 6-7 (4) 6-7 (4).

Haase kreeg zaterdag de voorkeur boven Wesley Koolhof en speelde het dubbelspel aan de zijde van Jean-Julien Rojer. Het duo kreeg geen vat op Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov en boog diep in twee sets: 3-6 3-6. Nederland kwam daardoor 2-1 achter.

Kort daarna moest de 32-jarige Hagenaar alweer aantreden op het hardcourt van Nur-Sultan. Hij moest zijn team in de wedstrijd zien te houden tegen Boeblik, de nummer 51 van de wereld. De eerste set ging gelijk op. Haase serveerde sterk én kreeg kansen op een break, maar hij verzilverde er geen een. In de tiebreak gaf Haase de set alsnog uit handen.

In het tweede bedrijf kwam Haase er nog nauwelijks aan te pas. Hij leverde direct zijn servicegame in en liet de achterstand nog verder oplopen door ook zijn tweede opslagbeurt aan Boeblik te geven. Haase, die het Nederlands team er zo vaak doorheen sleepte in de Daviscup, kon het niet meer repareren.

Een jaar geleden wist Nederland zich ten koste van Tsjechië wel te plaatsen voor de finaleweek in Madrid. Daar slaagde het team van Haarhuis er toen niet in de kwartfinales te bereiken na nederlagen tegen Groot-Brittannië en – ook daar – tegen Kazachstan.