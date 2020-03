Parijs-Nice met ‘slechts’ vijf Nederlandse wielrenners

De Franse rittenkoers Parijs-Nice gaat zondag van start met een flink gewijzigd peloton. Slechts vijf Nederlandse renners prijken op de deelnemerslijst: Cees Bol en Nils Eekhoff (Team Sunweb), Niki Terpstra (Total Direct Energie) en de broers Danny en Boy van Poppel (Circus-Wanty Gobert).

De Belgische wielerploeg van de broers Van Poppel kreeg donderdag alsnog een uitnodiging, dankzij de vele afzeggingen door het nieuwe coronavirus. De grote wielerploegen Jumbo-Visma, Astana, Team Ineos, Mitchelton-Scott, UAE Team Emirates en CCC mijden allemaal de ‘Koers naar de Zon’ vanwege het besmettelijke virus.

Bol is bij Sunweb de kopman in de vlakke etappes. “Onze doelen in Frankrijk liggen in de sprint en het eindklassement. Cees Bol krijgt in massaspurten de steun van het team”, zegt ploegleider Rudi Kemna. Sunweb heeft Tiesj Benoot als kandidaat voor de eindzege toegevoegd aan het team. De Belg zou aanvankelijk de Strade Bianche rijden, maar die Italiaanse voorjaarskoers is wegens de uitbraak van het coronavirus geschrapt.

Parijs-Nice begint zondag met een etappe over 154 kilometer met start en finish in Plaisir. De finish is een week later in Nice.