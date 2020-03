Shinhama wint 500 meter met evenaring van baanrecord in Thialf

De Japanner Tatsuya Shinhama heeft bij de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen het baanrecord op de 500 meter geëvenaard. De nieuwe wereldkampioen sprint eindigde in navolging van Michel Mulder en de Rus Pavel Koelizjnikov in een winnende tijd van 34,31 seconden.

Voor Shinhama was het zijn tweede wereldbekerzege dit seizoen op deze afstand. Hij klom daarmee naar de eerste plaats in het klassement, met een voorsprong van 16 punten op de onttroonde leider Viktor Moesjtakov uit Rusland. Zondag is de tweede en laatste race van dit wereldbekerseizoen

De Canadees Laurent Dubreuil reed zaterdag de tweede tijd (34,416) en de Zuid-Koreaan Kim Joon-ho eindigde als derde, in 34,418. Nederlands kampioen Dai Dai Ntab belandde met 34,61 op de zevende plaats. Kai Verbij moest genoegen nemen met de elfde en voorlaatste plek (34,87). In de algemene rangschikking neemt Ntab de achtste plaats in, met Verbij op de twaalfde positie.

Koelizjnikov had zich op deze afstand niet voor de wereldbekerfinale geplaatst. De wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter miste de eerste wereldbekers van het seizoen door een blessure. Hij staat zondag voor de 1000 meter wel op de deelnemerslijst. Vorig weekeinde meldde Koelizjnikov zich in Hamar na de eerste dag van de WK sprint af vanwege een opkomende ziekte.