Darter Van Gerwen wint UK Open

Darter Michael van Gerwen heeft de prestigieuze UK Open op zijn naam geschreven. Hij klopte in de finale Gerwyn Price uit Wales (11-9), na een fraaie inhaalrace.

Van Gerwen keek tijdens de eindstrijd tegen een achterstand van 5-1 en 6-3 aan. Vervolgens knokte hij zich naar een voorsprong (8-7), die hij niet meer afstond

Van Gerwen won de UK Open ook al in 2015 en 2016. De laatste drie jaar stond hij niet in de finale. De Brabander stak dit kalenderjaar nog niet in grootse vorm. Hij verloor de finale van het WK en is in vijf speelronden in de Premier League al tweemaal onderuit gegaan.