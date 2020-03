Eerste wereldbekerzege Wijfje op massastart, brons Schouten

Melissa Wijfje heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de massastart op haar naam geschreven. De 24-jarige schaatsster van gewest Friesland was na een geslaagde vluchtpoging met de Wit-Russische Marina Zoejeva de beste in de eindsprint. Europees kampioene Irene Schouten won de eindsprint van het peloton, dat door het leidende duo op ruime afstand was gezet.

Voor Wijfje was het de eerste wereldbekerzege in haar loopbaan. Bij de EK in januari in Thialf eindigde ze als derde.

De Canadese Ivanie Blondin, wereldkampioene op de massastart, veroverde de wereldbeker op dit olympische onderdeel.