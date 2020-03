Ethiopiër Wolde verslaat Kenianen in CPC Loop

Dawit Wolde heeft in Den Haag de 45e editie van de CPC Loop op zijn naam geschreven. De Ethiopische atleet was net iets sneller dan de Kenianen Kelvin Kiptum en Bernard Kimani. Hij legde de halve marathon net onder het uur af in 59.58.

Wolde zat lang in een kopgroep met vijf Kenianen. Pas in de slotkilometer moest eerst Moses Koech lossen en daarna James Rungaru, de winnaar van 2018. Op het laatste rechte stuk moest ook Leonard Langat passen. Wolde was net iets sneller dan Kiptum een Kimani. Michel Butter was de beste Nederlander. Hij voltooide de halve marathon in 1.03,22.

De Keniaanse Joyline Chemutai won bij de vrouwen in 1.09,44. Jill Holterman was de snelste Nederlandse in 1.11,41.

In 2019 ging de CPC Loop niet door wegens extreme weersomstandigheden.