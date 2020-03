GP van Bahrein in Formule 1 zonder publiek

De Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 wordt zonder publiek gereden. De organisatie van de tweede race van het seizoen wil geen risico’s nemen vanwege de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat betekent dat Max Verstappen en de andere coureurs zondag 22 maart voor lege tribunes rijden.

De kaartverkoop werd eerder in de week al stilgelegd, omdat Bahrein wilde afwachten hoe de situatie met het coronavirus zou verlopen. In de Arabische golfstaat zijn inmiddels meer dan tachtig mensen besmet. “Het is nu niet goed om een groot sportevenement te houden waar duizenden mensen uit het buitenland op af komen, die dan ook in aanraking komen met de lokale fans”, aldus de organisatie. De race gaat wel door, maar is alleen op tv te volgen.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint volgend weekeinde in Australiƫ. Daar is publiek vooralsnog wel welkom bij de race in Melbourne.