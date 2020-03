Handbalster Van der Heijden verruilt Duitsland voor Hongarije

Handbalster Laura van der Heijden speelt de komende twee seizoenen voor de Hongaarse club Siófok. De 29-jarige international laat weten dat ze voor twee seizoenen heeft getekend bij de Hongaarse ploeg. Oranje-aanvoerder Danick Snelder maakte vorige maand al bekend binnen Hongarije over te stappen van Ferencvaros naar Siófok.

Van der Heijden speelde sinds 2018 voor Bietigheim, waarmee ze kampioen werd in Duitsland. “Ik kan verheugd aankondigen dat ik de komende twee seizoenen voor Siófok zal spelen. Ik kijk ernaar uit. Maar eerst wil ik het seizoen goed afmaken bij Bietigheim”, laat ze via Facebook weten. Van der Heijden speelde in 2017-2018 ook al in de Hongaarse competitie, toen voor Ferencvaros.

Angela Malestein maakte eerder al bekend dat ze vertrekt bij Bietigheim en ook naar Hongarije gaat. De 27-jarige handbalster heeft voor twee seizoenen getekend bij Ferencvaros.