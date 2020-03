Knieblessure houdt basketballer Antetokounmpo 2 duels aan kant

Basketballer Giannis Antetokounmpo mist de komende twee duels van Milwaukee Bucks in de NBA. De Griekse sterspeler heeft last van een blessure aan zijn linkerknie.

Antetokounmpo liep de blessure vrijdag op tijdens het verloren topduel met de LA Lakers (103-113). Hij ontbreekt komende week als zijn ploeg tegen Phoenix Suns en Denver Nuggets speelt.

Antetokounmpo is dit seizoen van grote waarde voor Milwaukee Bucks. Hij is gemiddeld goed voor 29 punten per wedstrijd en pakt 13 rebounds per duel. Milwaukee Bucks is de koploper van de Eastern Conference van de NBA.