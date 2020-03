Motorcrosser Coldenhoff baalt van valpartijen en brandwond

Het zat motorcrosser Glenn Coldenhoff niet mee in de Grote Prijs van Nederland in Valkenswaard. De Brabander, die vorig jaar drie grands prix won en als derde eindigde in het wereldkampioenschap van de MXGP, kwam in beide manches vlak na de start ten val. Het betekende twee keer een inhaalrace vanuit de achterhoede. “Ik baal enorm, want ik had hier zo graag op het podium willen eindigen. Ik weet zeker dat me dat zonder die tegenslag was gelukt”, zei de 29-jarige crosser uit Heesch.

Coldenhoff eindigde in de eerste heat als negende en wist zich in de tweede heat nog op te werken naar de zevende plaats. Hij kon er niet blij mee zijn. “Het zat allemaal niet mee. Die tweede heat kwam ik te laat aan de start en ging het te gehaast. Ik kwam ten val en mijn been zat klem tussen mijn eigen motor en die van ClĂ©ment Desalle”, vertelde hij. Na de race ontdekte Coldenhoff een brandwond op het bewuste been. Hij liet zich meteen na afloop behandelen in de medische post.