Motorcrosser Gajser troeft Herlings af in race één Valkenswaard

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn thuispubliek niet kunnen verwennen met een zege in de eerste manche van de zware klasse MXGP bij de Grote Prijs van Nederland. De Brabander finishte op het doorweekte circuit van Valkenswaard als tweede.

Hij liet zich aftroeven door de Sloveen Tim Gajser, die met ruim 20 seconden voorsprong won. Gajser is de regerend wereldkampioen in de koningsklasse. Hij was vorig jaar de beste, omdat Herlings door blessureleed pas laat in het seizoen op stoom kwam.

Herlings, de wereldkampioen van 2018 die aast op zijn negende GP-zege in Valkenswaard, begon het seizoen vorige week voortvarend met de winst van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Maar op zijn favoriete zandparcours in het Brabantse Valkenswaard moest hij in de eerste manche diep buigen voor Gajser. De Sloveen startte bijna achteraan, maar haalde in de eerste ronde alles en iedereen in, inclusief Herlings. Die moest de rest van de manche toezien hoe Gajser bijkans vloog over de zandbulten en steeds verder bij hem wegreed.

Glenn Coldenhoff, vorig jaar de nummer 3 in het WK, had problemen in de beginfase en viel ver terug. Hij wist zich toch nog op te werken naar de negende plaats.