Motorcrosser Herlings: harder werken dan ooit voor zege

Motorcrosser Jeffrey Herlings moest harder werken dan ooit voor de zege. “A tough day at the office, noemen ze dat. De baan was erg zwaar, zelfs voor mij terwijl ik hier al vanaf mijn zesde jaar kom’’, zei de Brabander na zijn overwinning in de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Valkenswaard.

De fabrieksrijder van KTM won al voor de negende keer op het Eurocircuit, dat door de regen was veranderd in een modderbad. “Het was een vreemde gewaarwording. Ik ken dit circuit van binnen en buiten, maar nu waren de sporen heel anders dan ik gewend was. Ook de bulten voelden vreemd, je kon verschillende lijnen nemen.’’

Herlings eindigde in de eerste manche als tweede achter de Sloveen Tim Gajser, die vorig jaar de wereldtitel in de MXGP kon winnen omdat Herlings door een hardnekkige voet- en enkelblessure pas laat in het seizoen op stoom kwam. In de tweede manche schudde hij alle schroom van zich af en ging vol voor de winst. “Ik probeer minder risico’s te nemen omdat ik niet opnieuw geblesseerd wil raken, maar ik wilde ook absoluut mijn thuisrace winnen’’, zei de inwoner van Oploo, die zich in 2018 tot de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse kroonde.

“De start was belangrijk. Mijn team had de motor uitstekend afgesteld op de omstandigheden, want ik was goed weg en pakte bij de eerste bocht meteen de leiding. Zo kon ik mij focussen op mijn eigen race en had ook minder last van opspattend modder.’’

Herlings reed weliswaar aan de leiding, maar Gajser bleef vrij kort achter hem zitten. Pas toen de Sloveen in de slotfase door spatten op zijn racebril een moddergroef verkeerd inschatte en over de kop sloeg, kon Herlings rustig ademhalen en onbedreigd naar zijn tweede overwinning van dit seizoen rijden. “Gajser is mijn grootste concurrent. Hij was hier veel sterker dan ik had verwacht. Hoe hij in beide manches vanuit een slechte startpositie heel snel naar voren kwam, was indrukwekkend. We hebben er een mooi gevecht van gemaakt.’’