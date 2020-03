Nederlands wielerkampioen Jakobsen wint GP Jean-Pierre Monseré

De Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen heeft de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gewonnen. De renner van Deceuninck – Quick-Step was de snelste in de sprint van een peloton na 196 kilometer van Hooglede naar Roeselare.

Jakobsen werd in de slotkilometer perfect gegangmaakt door zijn ploeggenoten Álvaro José Hodeg en Florian Sénéchal. Eenmaal op kop kwam niemand meer in de buurt van de Nederlands kampioen. De Belg Timothy Dupont werd tweede, voor zijn landgenoot Alfdan De Decker. Voor Jakobsen was het al zijn derde zege van het seizoen. Eerder zegevierde de coureur uit Heukelum in ritten in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.