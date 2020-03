Negende triomf motorcrosser Herlings in thuisrace Valkenswaard

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn fans weer waar voor hun geld gegeven. De Brabander won op het circuit van Valkenswaard voor de negende keer de Grote Prijs van Nederland.

De 25-jarige Herlings moest er harder voor werken dan ooit, want hij had in de Sloveen Tim Gajser een geduchte concurrent. De regerend wereldkampioen in de zware klasse MXGP was zelfs oppermachtig in de eerste manche en reed Herlings op meer dan 20 seconden achterstand.

In de tweede heat wist Herlings zich op te peppen voor een ouderwetse galavoorstelling voor zijn thuispubliek. Hij nam vanaf de start de leiding en stond die niet meer af, ook al bleef Gajser vrijwel de hele race kort achter hem. Pas in de slotfase kon Herlings afstand nemen omdat Gajser een uitglijder maakte op zijn motor.

Aan de meet had het duo evenveel punten vergaard, maar de winst in de tweede manche bezorgde Herlings de eindzege. Hij boekte al zijn 88e GP-overwinning.

Herlings, de wereldkampioen in de MXGP van 2018, kwam vorig jaar door blessureleed pas laat in het seizoen op stoom. Gajser kon daardoor de titel veroveren. Dit jaar is de inwoner van Oploo fit begonnen aan het seizoen. Hij onderstreepte dat al met de zege vorige week in de openingswedstrijd in Groot-Brittannië.

In Valkenswaard zaten de omstandigheden niet mee. De zandbaan was door de gestage regenval veranderd in een modderbad, waarin de crossers met grote moeite hun motor manoeuvreerden. Door het opspattende modder zagen de crossers soms niets meer door hun racebril. Het deerde Herlings niet. Hij nam vooral in de tweede manche de bulten en bochten die hij zo goed kent vlekkeloos.

Glenn Coldenhoff, vorig jaar de nummer drie in het WK, had in beide manches problemen in de beginfase en moest zich tot twee keer toe vanuit de achterhoede naar voren vechten. In de eerste heat wist hij zich op te werken naar de negende plaats, in de tweede manche bracht hij het zelfs nog tot de zevende plaats.