Rus verliest snel van Svitolina in halve finale Monterrey

Tennisster Arantxa Rus heeft in de halve finale van het WTA-toernooi in Monterrey niet kunnen verrassen. Elina Svitolina, de hoogstgeplaatste speelster van het toernooi, was in twee sets veel te sterk voor de Nederlandse, ze won met 6-0 6-1.

De 29-jarige Rus bereikte in Monterrey voor het eerst in haar carrière de halve finale van een WTA-toernooi. In haar vorige partijen speelde de Zuid-Hollandse goed, maar Svitolina was snel klaar met Rus. De Oekraïense maakte weinig fouten, zette Rus constant onder druk en sloeg toe als ze een mogelijkheid zag.

In de finale neemt Svitolina het op tegen de Tsjechische Marie Bouzkova. Zij won met 6-3 6-4 van de Britse Johanna Konta.