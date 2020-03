Schaatser Shinhama pakt wereldbeker met baanrecord op 500 m

Tatsuya Shinhama heeft tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen zijn nieuwe status als wereldkampioen sprint waargemaakt. De Japanse schaatser zegevierde in Thialf op de 500 meter in een dik baanrecord: 34,07 seconden. Hij verzekerde zich daarmee van de eindzege in het wereldbekerklassement. Vorig weekeinde was Shinhama al de snelste bij de mondiale sprintvierkamp in Hamar.

De Canadees Laurent Dubreuil had met een tijd van 34,30 het baanrecord even in handen, maar de Japanner dook er in de laatste rit royaal onder. Dubreuil eindigde daarmee als tweede. De Japanner Yamato Matsui reed de derde tijd: 34,36.

Nederlands kampioen Dai Dai Ntab finishte in een tijd van 34,45, goed voor de zesde plaats. Hij eindigde als zevende in het wereldbekerklassement. Kai Verbij reed zondag de negende tijd (34,63). Daarmee kwam hij in de eindstand uit op de twaalfde plek.