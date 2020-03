Sinkeldam en ploeggenoten niet langer in quarantaine

De wielrenners van de Franse ploegen Cofidis et Groupama-FDJ mogen hun hotel in Abu Dhabi verlaten. Ramon Sinkeldam, een van de renners van Groupama die sinds eind februari zijn hotelkamer niet af mocht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, liet via Twitter weten dat hij naar huis mag.

Aanvankelijk zouden renners en begeleiders van de teams nog tot 14 maart moeten blijven. Sinkeldam en zijn Franse kamergenoot Arnaud Démare behoorden tot de renners die deelnamen aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Die rittenkoers uit de WorldTour werd anderhalve week geleden afgelast nadat er bij twee medewerkers van een Italiaanse ploeg besmetting was vastgesteld. De meeste teams mochten vorige week al naar huis.