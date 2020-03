Sinkeldam hield zich met grapjes overeind in quarantaine

Wielrenner Ramon Sinkeldam keerde zondag terug na een noodgedwongen lang verblijf in Abu Dhabi. De Noord-Hollander was een van de renners van het Franse team Groupama-FDJ die anderhalve week in quarantaine werd gehouden nadat in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten twee besmettingen met het coronavirus waren vastgesteld. “Je kunt tien dagen gaan zitten huilen, maar daar schiet je niks mee op. Met een paar grapjes hielden we elkaar vrolijk”, vertelde Sinkeldam, inmiddels met zijn familie in Assendelft herenigd.

Samen met zijn ploeg- en kamergenoot Arnaud Démare maakte hij de afgelopen dagen maar filmpjes voor sociale media om de verveling te verdrijven. Zondag was de bevrijdende mededeling dat Sinkeldam, net als een aantal collega’s van Groupama en Cofidis, het hotel waarin ze sinds 27 februari opgesloten zaten mocht verlaten. Het leverde weer hilarische beelden op op Twitter. “We hadden eerder te horen gekregen dat we tot 14 maart moesten blijven. Dat was geen goed nieuws, maar het gaf wel enig houvast. We zijn door het hotelpersoneel al die tijd zo goed mogelijk verzorgd. Het eten werd voor de deur gezet, terwijl we wel zelf de kamer moesten schoonmaken. Maar we hadden natuurlijk tijd genoeg”, keek Sinkeldam terug op tien dagen afzondering.

De laatste dagen beschikten hij en Démare over een rollerbank zodat er toch nog een beetje getraind kon worden. “Gevolg was wel dat we door die extra inspanningen wat eten tekort kwamen. De kwaliteit was goed, maar we hebben de minibar maar geplunderd om genoeg vetten binnen te krijgen.”

Het was geen makkelijk moment toen ze hoorden dat ze, terwijl de meeste ploegen naar huis mochten, langer moesten blijven. “Dat was even vervelend. Maar aan de andere kant: je moet het ook niet erger maken dan het is. We zijn allemaal gezond.” Het is niet duidelijk wanneer Sinkeldam weer in wedstrijden kan uitkomen. Deels omdat tal van koersen worden afgelast, maar ook door een trainingsachterstand. “Dat is wel een vraagteken ja. Er worden wedstrijden afgelast en we hebben zes dagen helemaal niets kunnen doen en daarna af en toe een uurtje kunnen fietsen. Het is afwachten.”