Wereldbeker in Thialf voor Kodaira, baanrecord Golikova

Na de baanrecords van Ireen Wüst en Kjeld Nuis op de 1500 meter leverde ook de tweede 500 meter voor vrouwen bij de wereldbekerfinale in Thialf een baanrecord op. De Russin Angelina Golikova zegevierde met een tijd van 37,02 seconden.

De Japanse Nao Kodaira bleef met 37,19 net boven haar oude baanrecord in Heerenveen (37,17) en eindigde als tweede. De olympisch en wereldkampioene op de kortste afstand verzekerde zich daarmee van de eindzege in het klassement. Golikova klom naar de tweede plek in de eindstand.

De Oostenrijkse Vanessa Herzog, die vorig jaar de wereldbeker won, reed zondag de derde tijd (37,25). Sanneke de Neeling, de enige Nederlandse deelneemster op deze afstand, finishte als elfde (38,70).