Wereldbeker super-G voor skiër Caviezel na afgelasting

De Zwitserse skiër Mauro Caviezel heeft zonder op de piste te komen de wereldbeker op de super-G veroverd. De wedstrijd in het Noorse Kvitfjell werd zondag afgelast vanwege het slechte weer. Eerder was al bekend dat de wereldbekerfinales die over twee weken in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo zouden plaatsvinden vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Caviezel stond drie punten voor op Vincent Kriechmayer, maar de Oostenrijker krijgt nu niet de kans die achterstand te overbruggen.

De 31-jarige Caviezel won nog nooit een wereldbekerwedstrijd, maar was dit seizoen wel de meest constante skiër op de super-G. Volgens databureau Gracenote is hij pas de derde skiër die de kristallen kogel op de super-G wint zonder een wedstrijd te winnen. Eerder lukte dat de Zwitser Pirmin Zurbriggen in het seizoen 1987/88 en diens landgenoot Franz Heinzer in 1990. Volgende week staan er nog een slalom en een reuzenslalom voor de mannen op het programma in het Sloveens Kransjka Gora.