Wüst gaat tot Peking 2022 schaatsen bij Team Reggeborgh

Vijfvoudig olympisch schaatskampioene Ireen Wüst rijdt de komende twee jaar richting de Winterspelen van Peking 2022 voor Team Reggeborgh. De 33-jarige Brabantse maakte haar verrassende overstap bekend nadat ze met een baanrecord de 1500 meter had gewonnen tijdens de wereldbekerfinale in Thialf. Ze stelde daarmee ook de eindzege veilig in het klassement van de schaatsmijl.

Wüst gaat bij haar nieuwe ploeg samenwerken met coach Gerard van Velde. Ze wil zich richting Peking 2022 gaan specialiseren op de 1000 en 1500 meter. Het allrounden houdt de huidige kopvrouw van Team TalentNED waarschijnlijk helemaal voor gezien.

Wüst moest op zoek naar een nieuwe ploeg, aangezien haar huidige werkgever stopt met de schaatsformatie in de huidige vorm. “Als ik niets had gevonden voor het komende seizoen, was ik gestopt”, bekende ze.

Ze gaat zich de komende twee jaar vooral richten op de 1500 meter. “Afgelopen seizoen heeft dat goed uitgepakt en ik denk dat het nóg beter kan door voor een nieuwe, andere aanpak te kiezen. Reggeborgh is een supermooie ploeg met een goede staf en sterke schaatsers. Voor mij een fantastische stap. Ik heb nog zoveel passie voor de sport. Er is niks mooiers dan schaatsen voor mij. Als je doet wat je altijd doet, dan daag je jezelf niet meer uit. Ik draai al zo lang mee als topsporter en dan is een frisse kijk altijd goed. Ik heb prikkels nodig, zodat ik het beste uit mezelf kan halen en over twee jaar op de Olympische Spelen voor het hoogst haalbare kan gaan.”

Van Velde is verguld met de komst van de succesvolste olympiër aller tijden van Oranje. “Ireen Wüst is een aanwinst voor ons team. Ze is zeer ervaren en heel professioneel. Zij kan ons vrij jonge team goed versterken met haar schat aan ervaring. Andersom kan zij weer iets leren van de pure sprinters bij ons.”

Wüst hoopt in elk geval dat het grote schaatstalent Jutta Leerdam, die dit seizoen doorbrak met de Europese en wereldtitel op de 1000 meter, tot Peking 2022 bij Team Reggeborgh blijft. “Zij is een fantastische schaatsster. Ik zou graag met haar gaan samenwerken.”