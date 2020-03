Afscheid van schaatsvriendin Visser valt Wüst zwaar

Topsport is hard, dat weet schaatsicoon Ireen Wüst als geen ander. Aan het begin van het voorbije schaatsseizoen zocht ze nog vergeefs naar nieuwe sponsors om de beëindiging van het contract met TalentNED richting de Winterspelen van Peking 2022 te kunnen opvangen. De vijfvoudig olympische kampioene wist daarbij één ding zeker: als de speurtocht naar een nieuwe formatie in de eerste helft van dit jaar niets zou opleveren, zou ze moeten stoppen met haar zo geliefde schaatssport.

En plotseling, na haar zevende wereldtitel allround vorig weekeinde in Hamar, kwam er een toenaderingspoging van Team Reggeborgh. De onderhandelingen verliepen soepel en nog voor de wereldbekerfinale in Heerenveen, met een indrukwekkend baanrecord van Wüst zondag op de 1500 meter, was ze zomaar tot Peking 2022 onder de pannen. Er zat echter één groot nadeel aan de verrassende deal: haar huidige stafleden en ploeggenoten blijven vooralsnog zonder enige zekerheid over de nabije toekomst achter. En dat doet pijn bij de Wüst, die bekend staat om haar sociale instelling.

Met name het afscheid van teamgenote Esmee Visser valt de 33-jarige Brabantse zwaar, zo bekende ze een tikje geëmotioneerd. “Ik heb het haar zaterdag verteld na haar laatste race van het seizoen. Esmee had het er moeilijk mee en ik ook, maar ze snapte het wel. Zo gaat het altijd in het leven. Als je bepaalde keuzes maakt, moet je soms andere mensen teleurstellen. Andersom zou het ook zo gebeuren. Dat is het harde en moeilijke aan topsport.”

Visser (24) brak in de olympische winter van 2017-2018 door met de Europese titel op de 3000 meter en de olympische titel op de 5000 meter. Daarna ging ze onder de vleugels van Wüst verder bij het nieuwe schaatsteam van TalentNED.

“We zijn ploeggenoten geworden en daaruit is een heel mooie vriendschap ontstaan. Esmee is ook bij mij in de straat komen wonen. Ik heb tegen haar gezegd dat ze altijd een bakkie koffie kan komen drinken. Ook voor advies blijft ze welkom en we zullen ook heus nog wel eens samen gaan fietsen. Het liefst had ik haar meegenomen naar Reggeborgh, maar ik denk niet dat ze gelukkig was geworden tussen al die sprinters.”

Wüst is ervan overtuigd dat voor haar de samenwerking met de coaches Gerard van Velde en Desly Hill een succes wordt. “Ik richt me de komende jaren vooral op de 1500 meter, met ook nog de 1000 meter, de ploegachtervolging en soms een 3000 meter op mijn programma. Goud op de olympische race op de 1500 meter in 2022 moet het slotakkoord van mijn loopbaan worden.”