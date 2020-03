Basketballers Phoenix Suns verrassen Bucks

De basketballers van Phoenix Suns hebben optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van sterspeler Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee Bucks. De Griek blesseerde zich vrijdag in de verloren wedstrijd tegen Los Angeles Lakers en bleef met knieklachten aan de kant. Met name een ijzersterk eerste kwart bracht de thuisploeg de verrassende winst: 140-131.

Devin Booker maakte 20 van zijn 36 punten in dat eerste deel waarin de Suns tot 47 punten kwamen. Het was de zevende keer dit seizoen dat Antetokounmpo ontbrak. Vijf keer leverde dat geen schade op maar de Suns, die vier van de vijf laatste duels hadden verloren, waren gebrand op een stunt. Na 1 minuut en 42 seconden stond het 9-0, de voorsprong liep op naar 25 punten in het tweede kwart. In het derde kwart kwamen de Bucks, met Khris Middleton met 39 punten als topscorer, terug tot op 9 punten. Die marge was er toen de zoemer ging aan het einde van het vierde kwart nog steeds.

Het was de eerste keer dit seizoen dat de Bucks, de koploper in de Eastern Conference van profcompetitie NBA, twee duels op rij verloren.